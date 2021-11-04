Elden Ring'den oynanış videosu için ilk gösterim hazırlanıyor

Oyunun yayıncısı Bandai Namco, 4 Kasım saat 16:45'te 15 dakikalık Elden Ring oynanış videosunu yayınlayacağını duyurdu. Elden Ring'in piyasaya sürülmesine dört aydan daha az bir söre kaldı ve bu kadar az bir süre kalmasına rağmen oyun hakkında çok az şey biliniyor.

Tam olarak detaylarla dolu değil, ama aynı zamanda oyun hakkında bilgi edinebilmek için ihtiyaç duyulan bir fragman olacak.

Oyunun beta testine katılanlar 12-15 Kasım tarihleri arasında üçer saatlik bir oturum gerçekleştirilecek.

Elden Ring FromSoftware tarafından geliştirilmekte olan ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak olan yeni bir aksiyon-rol yapma oyunudur. Elden Ring'in 16:45'teki 15 dakikalık fragmanına hatırlatıcı oluşturmak için buraya tıklayınız.

Elden Ring, 25 Şubat 2022'de Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows için çıkış yapacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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