Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok!
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Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok!

Hürriyet - Haberler | Magazin

Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Duruşmanın ardından konuşan Başay Okay "Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır" dedi. Avukatı aracılığıyla daha önce iddialara cevap veren Elçin Sangu ise iddiaların kurgu olduğunu söylemişti.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemeye bilirkişi raporu geldiği açıklandı. Söz alan Elçin Sangu'nun avukatı ise bilirkişi raporuna karşı itirazda ve şikayette bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirmek ve eksik hususları gidermek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"BU DAVA 1 LİRALIK OLSAYDI DA SAVAŞIRDIM"

Duruşma sonrası yazılı açıklamada bulunan Başay Okay şunları belirtti:

"Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır. Çünkü Elçin Sangu sözleşmemizi haksız feshetmenin yanı sıra, reklam sözleşmelerinden benim hakkım olan komisyonlarımı da vermemiş, başka bir menajere vermiştir. Bunu da herkes bilir bu sektörde. O kadar haklıyım ki. 6'ncı senedeyiz ve hala enerjimi düşürmeden mücadelemi sürdürüyorum. Bu dava 1 liralık olsaydı da savaşırdım. Bu süreçte çok entrika ve yalan gördüm, yine de yorulmadım. Tam tersine daha da canlandım. Bir dava kovalamak öyle kolay değil. Maddi manevi yorucu. Gün geldi bilirkişi harç parasını pazarda tezgah açarak ödeyebildim. Annem benim için kredi çekti. Ama ben ve avukatım Selçuk Tomul, artık savaş sanatının ustası olduk. Bu hukuki süreçte iftira atanlarda oldu. Ben hepsine bu duruşma salonlarında hesap sormaya devam edeceğim. Bu davanın sonucu ne olursa olsun ben kazanmış olacağım. Çünkü onurlu, haklı ve dürüst olan benim burada. Ayrıca tüm ruhumla biliyorum ki, adalet ya bu duruşma salonlarında ya da yaşadığımız hayat boyunca yerini arar ve sonunda muhakkak bulur."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başay Okay mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Oyuncu Elçin Sangu 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek 'Ajans-Sanatçı Sözleşmesi'ni tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle Elçin Sangu'ya yaklaştım. 2012 yılında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Elçin Sangu'ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. Sangu'nun imzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Elçin Sangu'ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu'ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu'yla ilgilenebilmek için kabul etmedim.

Tüm bu fedakarlıklara rağmen onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü. 31 Aralık 2015 tarihinde de sözleşmeyi feshetti ve başka ajansa çalışmaya başlayan Elçin Sangu hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı" ifadelerine yer verdi.

Başay Okay, 100 bin dolarlık cezai şart ücreti ve bunun yanı sıra mahrum bırakılan kazanç payının hesaplanması talebinde bulunmuştu. Eski menajerinin açtığı davaya avukatı Veysel Ali Demirel aracılığıyla cevap veren Elçin Sangu ise iddiaların kurgu olduğunu belirtmişti.

Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok!

Kaynak: Hürriyet

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