Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
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Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor

05.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:26

Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi, kötü gelen reytinglerin ardından final kararı aldı.

Ekran macerasına büyük bir hevesle başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisinden kötü haber geldi. Melek Balekoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil'in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi. Final haberini duyuran TV100'den Birsen Altuntaş, dizinin 6. bölümüyle ekrana veda edeceğini söyledi.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)... Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

Dizinin kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in yanı sıra Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Derya Albora, Hakan Salınmış ile Sinan Albayrak da yer alıyordu.

İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
BİLAL GÜL: kimsenin izlediği yoktu ki. . . . . . . . .
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