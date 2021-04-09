Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
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Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gençten biri olan Münir Turan Peltek'in (25) jandarma uzman çavuşluk sınavını kazandığı, okula gitmek için çağrı beklediği ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gençten biri olan Münir Turan Peltek'in (25) jandarma uzman çavuşluk sınavını kazandığı, okula gitmek için çağrı beklediği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elbistan-Göksun kara yolunun Karaelbistan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göksun'a giden Übeyit Alkış (34) yönetimindeki 46 D 7508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, hasta bırakıp dönen Mustafa Okur'un (50) kullandığı 46 ADL 262 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, otomobilde bulunan Übeyit Alkış, Münir Turan Peltek ile Sibel Örde (25) hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü Mustafa Okur ile sağlık personelleri Hacer Yıldırım (35) ve Huriye Gülden (31) yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞ OLACAKTIHayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerinin ardından Münir Turan Peltek ile Übeyit Alkış'ın cenazelerinin Göksun ilçesinde Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilirken, Sibel Örde'nin Elazığ da defnedilmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Münir Turan Peltek'in yıllardır uzmana çavuşluk hayali kurduğu ve bu hayalinin peşinden koştuğu belirtildi. Peltek'in girdiği jandarma uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve okula gitmek için çağrı beklediği ortaya çıktı. Übeyit Alkış'ın ise 21 hafta önce Göksun'da oto galeri açtığı öğrenildi.


Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış
Elbistan'daki kazada ölen Münir, uzman çavuşluk sınavını kazanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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