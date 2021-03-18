Elbistan'da "Şehit Emanetleri Müzesi" açıldı
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Elbistan'da "Şehit Emanetleri Müzesi" açıldı

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:13
Elbistan'da

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, görevleri esnasında şehit düşen güvenlik güçlerinin kişisel eşyalarının yer aldığı "Şehit Emanetleri Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, görevleri esnasında şehit düşen güvenlik güçlerinin kişisel eşyalarının yer aldığı "Şehit Emanetleri Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği binasında oluşturulan ve şehitlerin kişisel eşyalarının yer aldığı "Şehit Emanetleri Müzesi" Kaymakam Özkan Demir'in de katıldığı törenle açıldı.

Kaymakam Demir, vatan savunmasını canından önde tutanların hatıralarının yer aldığı müzenin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzü icra ediyoruz. Vatan savunmasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu anlamlı günde Elbistan şehit emanetleri müzemizi açtık. Dernek başkanımızın önerisi ile uzun süredir düşündüğümüz bu projeyi belediye başkanımızın da destekleri ile hayata geçirdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Elbistan Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul müzenin oluşturulmasında destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, şehitlerimizin emanetlerini oluşturduğumuz müzemizi açtık. Burada büyük ibretler yer alıyor. Vatandaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin de burayı ziyaret ederek vatan sevgisini biraz daha artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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