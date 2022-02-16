Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA, Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında 146 aracın sorgusu yapılırken, kural ihlali yapan sürücüler de drone ile tespit edildi. Kural ihlali yapan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulamada sürücülere genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Para Cezası, Elbistan, Drone, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title