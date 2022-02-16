Elbistan'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, drone destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında 146 aracın sorgusu yapılırken, kural ihlali yapan sürücüler de drone ile tespit edildi. Kural ihlali yapan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Öte yandan, uygulamada sürücülere genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.
AA / Ali Öztürk - Güncel