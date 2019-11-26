Elbistan'da biyogaz tesisi için fizibilite çalışmaları tamamlandı

26.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:11

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarım ve hayvansal atıklardan elektrik, ısı ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesislerinin kurulması için Elbistan Belediyesi'nce başlatılan fizibilite çalışmalarında sona geldi.



Yenilenebilir enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan biyogaz kaynaklarından elektrik, ısı ve organik gübre üretimi konusu Türkiye'de son zamanlarda yavaş yavaş ivme kazanmaya başladı. Başta hayvan gübresi olmak üzere tarım ürünlerinin atıklarını fermente edilerek çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra elektrik, ısı ve organik gübre üretimi yapabilen biyogaz tesislerinin kurulumu için hayvancılık ve tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgeler tercih ediliyor. Elbistan da, özellikle büyükbaş hayvan varlığı ile hububat ekimi yönünden Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri. Biyogazın en önemli hammadde ihtiyacını yüksek oranda karşılayabilecek potansiyele sahip olan Elbistan'ın, bu konumunu avantaja çevirmek isteyen Elbistan Belediyesi, çevre dostu biyogaz sistemi ile ilgili fizibilite çalışmalarını tamamladı.



Elbistan'ın biyogaz yatırımında önemli bir yerde bulunduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu büyük enerji yatırımıyla ilgili fizibilite çalışmalarının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın destekleri ile yürütüldüğünü belirtti.



Başkan Gürbüz, açıklamasında, "31 Mart yerel seçimleri öncesi halkımız ile paylaştığımız projelerimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan biyogaz projesinde fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikle Elbistan'ımıza yaptığımız her projede desteklerini esirgemeyen, biyogaz projesinde de her zaman yanımızda olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ederim. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde uzun yıllardır kullanılan biyogaz tesisleri, yenilenebilir enerji sektörünün en önemli alanlarından biri. Biyogaz tesisleri, gerek elektrik gerekse de ısı üretebilmek için hayvan gübresine ve tarım atıklarına ihtiyaç duyar. Bu hammadde ne kadar çok ve ulaşılabilirliği o kadar kolaysa, yatırımın kapasitesi de o oranda artabilir. Yaptığımız geniş çaplı araştırmalarda, Elbistan'ımızın da bu konudaki potansiyelinin hiç de azımsanamayacak boyutta olduğunu gördük. Bu da yatırımcılar için büyük avantaj" dedi.



İlçenin büyükbaş hayvan kapasitesinin yaklaşık 60 bin olduğunu kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, biyogaz tesisi için bir diğer önemli hammaddesi için de 500 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapıldığının bilgisini verdi.



Bölgenin biyogaz üretimindeki potansiyelin bilinmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, "İlçemizde 40 baş ve üzeri 273 çiftlik bulunuyor. Bunlara ek olarak da 2 bine yakın da aile işletmesi faaliyet gösteriyor. Yine 450 bin dekar alanda arpa ve buğday üretimi yapılıyor. Bu açıdan bakıldığında hammadde sıkıntısı yaşamayacağı için biyogaz yatırımı açısından özel bir konuma sahibiz. Buradaki amacımız Elbistan'ın biyogaz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu gün yüzüne çıkararak yatırımcı çekmektir. Biz, yatırımcılara ışık tutacak fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Ön çalışma olarak ilçemize yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize bu raporları sunacağız. Bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılarımızı Elbistan'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA