Elbistan'da 250 çocuk yüzme öğrendi
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Elbistan'da 250 çocuk yüzme öğrendi

Elbistan'da 250 çocuk yüzme öğrendi
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 250 çocuğa yüzme öğretildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 250 çocuğa yüzme öğretildi.

Elbistan Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serdar Böke, kursların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Eğitimlerin sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Böke, "Gençlik ve Spor Bakanlığının en büyük havuzlarından biri burada. Öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediyesi olarak bakanlığımızın gönderdiği bu havuzla birlikte ücretsiz olarak yüzme kursu veriyoruz. Yaklaşık 250'ye yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Elbistan bu konuda çok büyük bir potansiyele sahip. Bu şekildeki projelerin daha büyüklerini bekliyoruz." dedi.

Yüzme antrenörü Mustafa Alış da kursiyerlere yüzme tekniklerinin öğrettiklerini belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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