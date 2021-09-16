Elbistan Belediyesinden eğitime destek

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi'ne ( Lgs )hazırlanan ilçedeki öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

Esentep Ortaokulu'ndaki kitap dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kendisinin de mezun olduğu okuldaki öğrencilere kitapları dağıttı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürbüz, yıl içerisinde yapacakları deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vereceklerini belirtti.

Eğitime destek olmayı sürdürdüreceklerini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Eğitim sezonunun açılmasıyla beraber ilçemizdeki okulları ziyaret ediyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimizle beraber ihtiyaçları yerinde görüp onları gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda bugün Esentepe ilk ve ortaokulunda ziyaret gerçekleştirdik. Yavrularımızın önümüzdeki eğitim sezonuyla ilgili daha nitelikli hazırlanabilmeleri hakkında bir soru kitapçığı hazırlatmıştık. Bugün onun dağıtımını gerçekleştirdik. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi hem fiziki anlamda şartların iyileştirilmesi, sportif anlamda desteklenmesi ayrıca onların araç gereç ve ekipmanlarıyla beraber soru bankaları ve hükümetimizin vermiş olduğu kitapların yanında kaynak kitapların da takdim edilmesi noktasında yerel idareler olarak sorumluluk alıyoruz ve yavrularımızı bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz."

Öğrencilerde eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Gürbüz'e teşekkür etti.