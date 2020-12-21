Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Belediye Başkanı Gürbüz, spor, yaşam ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkan Gürbüz, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy verdi.

Gürbüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafı yarışmasında gerçekten çok etkileyici fotoğraflar olduğunu ifade eden Gürbüz, "2020 yılını nasıl geçirdiğimizi bu fotoğraflara baktığımızda daha net bir şekilde görebiliyoruz. Anadolu Ajansı'nı bu faaliyetinden dolayı kutluyorum. Gündemi AA'nın servis ettiği haberler ile takip etmeye çalışıyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı bütün çalışanları kutluyor, 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk