Bluzu düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, bluzu üzerinden düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.
Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.
ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ
Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devam etti.
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