Bluzu düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı - Haberler Magazin
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Bluzu düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, bluzu üzerinden düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devam etti.

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (3)
CEZA :EEe düşmeden öncede pek giyinik sayılmazmış sıkıntı yok.. ama ne yaparsa yapsın prim yapmamış :))) Cevap Yaz 4 74 Yayından Kaldır
Hek Tor:Ne düsmesi beeee, özel olarak yere atiyor, shock shock shooooock.... Hem, kizim Zehra sen baska konu mu bulamadin? Kiligina hic yakistiramadim. Cevap Yaz 8 42 Yayından Kaldır
Cem Polat:Hoş bir sesi varmış , ama çok düz belli olmazmış zaten Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
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