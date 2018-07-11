Elbeyli Mezarlığının Yolu Yapılıyor

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yapımı devam eden mezarlık yolunda incelemelerde bulundu.

Başkan Şimşek, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, "İlçe merkezinde bulunan mezarlık yolu onarımına başladık. Bir yandan da bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığımız çalışmalarımız bundan sonra programlarımız kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KİLİS