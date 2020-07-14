Elbeyli ile Polateli Kaymakamları değişti
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Elbeyli ile Polateli Kaymakamları değişti

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman ile Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener'in tayinleri çıktı.

Elbeyli ile Polateli Kaymakamları değişti
14.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:28

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman ile Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener'in tayinleri çıktı.

Vali Yardımcıları ile Kaymakamların Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğü girdi. Elbeyli Kaymakamlığına Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamlığına Giresun Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elazığ Vali Yardımcılığına Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Muş Vali Yardımcılığına Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman atandı. Kilis Vali Yardımcılığına Erzurum Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu atandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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