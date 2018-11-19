Elbeyli İlçesine Yeni Temizlik Araçları Alındı

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, "Daha temiz bir Elbeyli ilçesi" için yeni temizlik araçlarını devreye aldıklarını söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek'in girişimleri ile ilçeye kazandırılan araç, ilçe halkının hizmetine sunuldu. Aracın başına geçerek incelemelerde bulunan Başkan Süleyman Şimşek, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için araç filolarını güçlendirdiklerini ifade ederek, "Son olarak da yol süpürme ve temizlik aracını ilçeye kazandırdık. Her geçen gün, büyüyen ve gelişen ilçemizle bağlantılı olarak yatırım ve hizmetlerimiz de artıyor. İlçemiz için en iyisini en güzelini yapma gayreti içerisinde çalışmalarımız sürüyor. Daha temiz bir çevre için, yaptığımız girişimler sonucu son model, 7 metre kapasiteli ve vakumlu yol süpürme aracını ilçemize kazandırdık. Yeni aracımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız hizmet sunmayı nasip etsin" şeklinde konuştu. - KİLİS