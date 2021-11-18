Elbasan Tava tarifi! Masterchef Balkan yemekleri! Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Elbasan Tava tarifi nedir? Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Elbasan tava tarifi, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elbasan tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk'a bağlı Elbasan şehrinden alır.

ELBASAN TAVA TARİFİ MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

2 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta sarısı

¾ su bardağı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)

1 çay kaşığı kuru reyhan (arzuya göre)

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanlarını ekleyin. 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Altını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Etler pişerken, yoğurt, yumurta sarıları, un ve suyu bir kapta karıştırın. Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün.

Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. Elbasan tavanız hazır, afiyet olsun!

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