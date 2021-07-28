Elazığlı girişimci atıl durumdaki otobüs ve minibüsleri karavana dönüştürüyor
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Elazığlı girişimci atıl durumdaki otobüs ve minibüsleri karavana dönüştürüyor

Elazığlı girişimci atıl durumdaki otobüs ve minibüsleri karavana dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığlı girişimci Halis Yıldız, atıl otobüs ve minibüsleri kullanıma ve ekonomiye kazandırmak için karavana dönüştürüyor.

Elazığlı girişimci Halis Yıldız, atıl otobüs ve minibüsleri kullanıma ve ekonomiye kazandırmak için karavana dönüştürüyor.

Kentte yaşayan, araç tamiri ve alım satım işi yapan Yıldız, atıl otobüs ve minibüsleri değerlendirmek istedi.

Yaptığı çalışma ile atıl araçlardan mutfak, yatak odası, oturma odası, banyo, lavabo gibi tüm ayrıntıların yer aldığı karavanlar hazırlayan Yıldız, karavanlara gösterilen ilgiden memnun.

Yıldız, AA muhabirine, son bir kaç yıldır atıl vaziyetteki ve eski model araçları yeniden dizayn ederek, karavana dönüştürdüğünü belirtti.

Karavan dışında bugüne kadar farklı amaçlı kullanıma yönelik, "Gakgobüs", "Bürobüs", "Gıdabüs" ve "Şahindes" adını verdiği araçlar da tasarladığını ifade eden Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesi başlatmıştı. O günden beri eski model araçları değerlendirmeyi düşündüm." dedi.

Yıldız, yaptığı karavanları her bütçeye uygun olması açısından mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde dizayn etmeye çalıştığını dile getirerek, ülkede son yıllarda karavana olan ilginin arttığını hatırlattı.

Karavanın içerisinde yatak odası, mutfak, banyo gibi bölümlerin de yer aldığını anlatan Yıldız, bir evde ihtiyaç duyulan tüm eşyaların bulunduğunu aktardı.

Yıldız, "Bu işte sınır yok. Ama öyle lüks bir şey olmasın, her kesime hitap etsin istiyorum. Herkes alabilsin diye herkesin bütçesine göre bir şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerek evlerde gerekse de sanayide atık diye çöpe atılan birçok malzemenin istenildikten sonra geri dönüşüme kazandırılabileceğine işaret eden Yıldız, herkesin ülke ekonomisi için geri dönüşüme katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, "Vatandaşlardan ricam, çöpe atmasınlar, bir şeyi değerlendirmeyi bilsinler. Gençler özellikle buna önem versin, bu konuda çalışsın, çabalasınlar. Hiçbir malzeme yok ki; başka bir şeye dönüşmesin. Her malzemeyi başka bir şeye dönüştürüp, bir ihtiyacınızı giderebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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