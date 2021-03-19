Elazığ Valisi Yırık: " Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir"
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Elazığ Valisi Yırık: " Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir"

19.03.2021 02:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:37

Elazığ Valisi Yırık: " Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir" Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve şehitleri anma programına katılan Vali Erkaya Yırık, "Çanakkale zaferi, bir milletin diriliş zaferidir" dedi.

Elazığ Valisi Yırık: " Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir"

ELAZIĞ - Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve şehitleri anma programına katılan Vali Erkaya Yırık, "Çanakkale zaferi, bir milletin diriliş zaferidir" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon şehitliğinde resmi tören düzenlendi. Covid-19 salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında yapılan törende çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinden sonra saygı atışı yapıldı. Daha sonra Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitliklerinde kabir ziyareti gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı. Alilerde şehitlerin kabirlerin de Kur'an-ı Kerim okudu.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılının idrak edildiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık" Çanakkale zaferi, bir milletin diriliş zaferidir. Çanakkale de şairin ifadesi ile en kesif orduların yüklendiği, saldırdığı, bu milleti komple yok etme amacı güden vahşet içeren medeniyet yoksunu saldırılarının olduğu bir savaştır. Çanakkale'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'ben, sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek ölümü öldürmüş bir milletin kazandığı bir zaferdir. Çanakkale'de bu millet başarılı olmasaydı, bu kahraman ordu o şanlı zaferi yazmasaydı, zannediyorum bugün hepimiz bu kutsal topraklarda yaşama hakkını kaybedecektik" dedi.

Törene Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra, Garnizon Komutanlığı vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Elazığ Valisi Yırık: ' Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir'
Elazığ Valisi Yırık: ' Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir'
Elazığ Valisi Yırık: ' Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir'
Elazığ Valisi Yırık: ' Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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