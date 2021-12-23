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Elazığ Valisi Toraman, Keban ilçesini ziyaret etti

Elazığ Valisi Toraman, Keban ilçesini ziyaret etti
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesini ziyaret eden Vali Toraman, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Toraman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Toraman, şehit polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesini de ziyaret etti.

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AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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