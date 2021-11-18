Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Atm cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ATM cihazlarına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.A. serbest bırakılırken 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ve B.S. tutuklandı, M.K.E. ve F.U.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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