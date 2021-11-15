Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takan 5 şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda banka Atm'lerine kart kopyalama aparatı takan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ ve çevre illerindeki banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takıp, hesaplardan para çekilmesi ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda Elazığ, İstanbul ve Malatya'daki eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 pompalı, çok sayıda kart kopyalama aparatları, sahte banka kartları ile uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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