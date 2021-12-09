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Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Elazığ'ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde meteorolojinin uyardığı kar etkili oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın yüksek kesimlerinde Kar etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde meteorolojinin uyardığı kar etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış Elazığ'da etkili oldu. Elazığ'ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Sivrice ilçe çevresi ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimdeki köyler ve dağlar beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Elazığ'ın doğu çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sis ve pus hadisesi görülebilir" denildi.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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