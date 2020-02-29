Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildİ

29.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:52
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'ın ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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