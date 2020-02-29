Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildİ
29.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:52
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com