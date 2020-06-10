Elazığ fuar ve kongre merkezi inşasına başlandı
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Elazığ fuar ve kongre merkezi inşasına başlandı

Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi inşa çalışmaları başladı.

Elazığ fuar ve kongre merkezi inşasına başlandı
10.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:49

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vaatleri arasında yer alan bir proje daha hayata geçiyor. Kültür Park yerleşkesi yanında yer alan lokasyonda inşa edilecek Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi temel kazı çalışmalarına başlandı.

Toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde; toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 55 araçlık açık otopark yer alacak.

Tam bir kompleks yapı kimliğinde olacak fuar alanı, ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, şehir ticaretinin gelişmesi ve dünya pazarlarına açılabilmesine olanak sağlayacak.

İnşa çalışmalarına başlanan fuar alanında incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları¸ fuar alanının şehrin marka değerlerinin etkin tanıtımı ve ticaret potansiyelinin artırılmasına değer katacağını ifade ederek, "Elazığ'ımızın önemli bir ihtiyacı olan fuar alanını hızla şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Elazığ'ımız doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan sahip olduğu zenginliklerle bölgesinde fark oluşturan ve hatta bir adım öne geçen kapasiteye sahiptir. Yeraltı zenginlikleri, tarımsal üretimdeki özel statüsü, binlerce yıllık tarihi geçmişin izlerini taşıyan turizm potansiyeli, kültür ve sanat birikimi ile tam bir cazibe merkezidir.

Şehrimize kazandıracağımız fuar alanı sahip olduğumuz bu potansiyelin harekete geçmesine katkı sağlayacak, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleşmesine, şehrin ticaretinin gelişmesine değer katacaktır. Fuar alanını şehrimize kazandırdıktan sonra inanıyorum ki Elazığ'ımız fuarcılık noktasında hızla markalaşacaktır." diye konuştu

Kaynak: Bültenler

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