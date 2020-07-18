Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi
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Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildiELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında koronavirüs tespit edildi.

18.07.2020 00:56 | Son Güncelleme: 18.07.2020 01:41

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında koronavirüs tespit edildi. Müdür yardımcısı tedaviye alınırken, temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli müdür yardımcısının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Müdür yardımcısında koronavirüs tespit edilmesiyle temas ettiği kişilerin belirlenmesine için filyasyon çalışması başlatıldı. Fırat Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Kovid-19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır" denildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi

Kaynak: DHA

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