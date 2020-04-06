Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evinde
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Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evinde

Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evindeELAZIĞ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, enkazda UMKE görevlisi ile telefonla konuşması hafızalarda yer edinen ve 20 saat sonra yaralı halde çıkarılan Azize Çelik (46), ailesiyle birlikte yeni evlerine yerleşti.

06.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:56

Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evinde

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, enkazda UMKE görevlisi ile telefonla konuşması hafızalarda yer edinen ve 20 saat sonra yaralı halde çıkarılan Azize Çelik (46), ailesiyle birlikte yeni evlerine yerleşti. 4 kişilik Çelik ailesi, koronavirüse karşı evde önlem alarak, zaman geçiriyor.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafapaşa Mahallesi'nde oturan Çelik ailesinin evi de yıkıldı. Yıkılan evde bulunan Cengiz (48) ve Azize Çelik çifti ile oğulları Muhammet Faruk (22) ve Fethi Çelik (18) enkaz altında kaldı. Anne Azize Çelik, enkaz altındayken Adıyaman'dan gelen UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile telefonla yaptığı görüşmeyle hafızalarda yer edinirken, depremin de sembol isimlerinden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla baba Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Faruk 14 saat, diğer oğlu Fethi Çelik 17 saat, anne Azize Çelik ise 20 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Çelik ailesine, TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen konutlardan ev verildi. Çelik ailesi, yeni evlerine taşınıp, yerleşti.

KORONAVİRÜSE KARŞI EVDE ÖNLEM ALIYORLAR

Çelik ailesi, koronavirüs nedeniyle evde önlem alarak zaman geçiriyor. Anne Azize Çelik ev işlerini yaparken, çocukları Muhammet Faruk ve Fethi Ahmet ders çalışıyor, işçi olan baba Cengiz Çelik ise hafta içi çalışırken, hafta sonu ailesiyle evde kalıyor.

Depremde evleri yıkıldığı için üzüldüklerini, ancak yeni evle teselli bulduklarını anlatan Cengiz Çelik, "Şu anda yeni evimize geldik yerleştik, oturuyoruz. Koronavirüs salgını var. Bu yüzden evde kalmaya gayret ediyorum. Hafta içi işe gidip geliyorum, hafta sonları da eşimle beraber evde çocuklarımızla beraber oturuyoruz. Televizyon izliyorum, eşime yardım ediyorum, üniversiteye çalışan oğlumuza yardım etmeye çalışıyorum. Evin ihtiyaçlarını çok kısa bir süreyle markete gidip alıp geliyoruz. Bu şekilde günümüzü geçiriyoruz" dedi.

Depremde yıkılan evinin enkazından 20 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Azize Çelik ise "Yeni evimize geldik ama koronavirüs çıktı. Evdeyiz çocuklarımla eşim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Evde temizlik yapıyorum, yemek ve ütü yapıyorum. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Çocuklarımla beraber sürekli evdeyiz, hiç dışarı çıkmıyoruz. Sağlığımız için Türkiye evde kal, Elazığ evde kal. Sağlık çalışanlarına da Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Muhammet Faruk Çelik de yaşadıkları süreçte herkesin destekte bulunduğunu kaydederek, "24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan depremde ailecek enkazda kaldık. Saatler sonra AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarının sayesinde çıktık. Allah razı olsun hepsinden. Bu süreçte devletimiz hep yanımızda oldu, bakanlar Elazığ'a geldi, yardım etmeye çalışan birçok insan oldu, hepsine teşekkür ediyorum. Şu son birkaç haftada koronavirüs diye bir salgın, pandemi çıktı. Bu pandemi için evde kalmaya çalışıyoruz, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz" dedi.

Fethi Ahmet Çelik de akranlarına dışarı çıkması kısıtlanmadan önce de evde kaldığını ve ders çalıştığını ifade etti.

Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evinde

Kaynak: DHA

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Elazığ depreminin sembol isimlerinden Azize ve ailesi yeni evinde
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