Elazığ depreminde yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor
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Elazığ depreminde yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralanan öğrencinin Van'daki tedavisi devam ediyor.

27.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:45
Elazığ depreminde yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralanan öğrencinin 'daki tedavisi devam ediyor.


Elazığ'da mimarlık fakültesi öğrencisi olan Furkan Kadir Geçken, 6.8 büyüklüğündeki depremde ikinci kattan atlayarak yaralandı. Vanlı öğrencinin, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Furkan Kadir Geçken'i ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir hastamız Elazığ depreminde balkonda atlama sonucu topuk kemiklerinde kırılma var. Ödem olduğu için çözülmesi bekleniyor. Genel durumu iyi, burada da değerli hekimlerimiz var. En kısa sürede ameliyatını yapacaklar" dedi.


İkinci kattan atlayan Furkan Kadir Geçken de deprem anında öğrenci evinde ders çalıştığını belirterek, "Evde tektim, deprem olduğu zaman odamın balkona kapısı vardı hemen kapıya yöneldim. Kendimi can havliyle balkondan attım. Yol kenarına kadar sürüklendim. Bir vatandaş beni arabasına alarak hastaneye yetiştirdi. O gece hastanede kaldım, ertesi gün ailem gelip beni aldı. Şu an durumum daha iyi" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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