Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM
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Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ELAZIĞ'da, selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'a yardım amacıyla içindeki yardım malzemeleri olan 2 TIR ve 1 arazöz düzenlenen törenle gönderildi.

ELAZIĞ'da, selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'a yardım amacıyla içindeki yardım malzemeleri olan 2 TIR ve 1 arazöz düzenlenen törenle gönderildi. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'dan da yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda selden etkilenenler için Elazığ Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla içerisinde çocuk bezi, battaniye, nevresim takımı, gıda kolisi ve içme suyu bulunan 2 TIR ile bir arazöz, düzenlenen törenin ardından bölgeye gönderildi. Törene Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve vatandaşlar katıldı. Vali Erkaya Yırık, Elazığ depreminde, kente yapılan yardımların benzerini, bugün Karadeniz'deki felaketzedelerin yardımına koşarak gerçekleştirdiklerini belirterek, Dün itibarıyla valiliğimizin mobil giyim TIR'ı yola çıktı. Bununla birlikte bugün gerek hayırseverlerimizin gerekse valiliğimizin tedarik etmiş olduğu malzemelerle 2 TIR'ı hazır hale getirmiş olduk. Yine aynı şekilde oradaki altyapı çalışmalarında yardımcı olmak üzere 1 arazözümüz de hazır halde, o da yola çıkacak. Dün itibarıyla 4 vakıf personelimizi yine bölgede meydana gelen afetteki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için gönderdik. Arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayız dedi.

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Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM
Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM
Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM
Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM
Son dakika: ELAZIĞ'DAN SEL BÖLGELERİNE YARDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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