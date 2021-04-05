Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 2 hassas terazi, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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