Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 2 hassas terazi, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ