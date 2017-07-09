Elazığ'daki Silahlı Saldırı

Elazığ'da meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, önceki gün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'ndeki bir çay evinde husumetli olduğu Hüseyin Batmaz'a (57) tabancayla ateş ederek, Batmaz ile o sırada yoldan geçen ve seken kurşunlardan Sultan Mızrak (22) ile Zülfü Karlıtepe'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Orhan K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Orhan K. adliyeye çıkarıldı.



Savcılık sorgusunun ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.