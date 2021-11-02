Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı Elazığ'da husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgaya karışan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY (İHA) - Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgaya karışan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında önceden gelen husumetten dolayı 2 gün önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından dün 2 araç ile evin önüne gelen grup, diğer ailenin evine saldırdı. Evin içerisinden ateş edilmesi üzerine araçla gelen grup, silahla karşılık vermesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgada adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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