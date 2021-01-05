Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
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Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

05.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:58
Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİElazığ'da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32), Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Eşrefoğlu'nun da katıldığı cenaze...

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32), Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Eşrefoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile Asri Mezarlık'ta, Hüseyin Yiğit ise (24) Maden ilçesinde gözyaşları ile defnedildi.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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