Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti - Haberler
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Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Baskil'in Harabakayış köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle kaymakamlıktan yardım istedi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın da katılımıyla Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.

Ambulans ile hastaneye ulaştırılan kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köy muhtarı Enver Şen ve hasta yakınları, yolun açılması ve hastanın hastaneye ulaştırılması için ekipleri seferber eden Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Elazığ'da yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Güncel, Haber

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