Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu
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Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Emir Ali' ismi verildi.

01.01.2020 02:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:45
Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

'da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe '' ismi verildi. 

'da 2020 yılının ilk bebeği, 'nde saat 00.03'te dünyaya  geldi. Ömer (35) ve Meryem Yıldız (33) çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeği, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ziyaret ederek altın taktı.

Anne Meryem Yıldız, mutlu olduğu belirterek, "Yeni doğanla birlikte 3'üncü çocuğum oldu. Yılın ilk çocuğu olduğu için Vali Bey de ziyaretimize geldi. 3'üncü çocuğumuz olduğu için de mutluyum" dedi. 

 


Kaynak: DHA
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