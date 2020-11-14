Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
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Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor

14.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:40
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor

Elazığ'da valilik koordinesinde Vali Erkaya Yırık tarafından başlatılan mahalle halk buluşmaları Hilalkent ile devam etti.

Elazığ'da valilik koordinesinde Vali Erkaya Yırık tarafından başlatılan mahalle halk buluşmaları Hilalkent ile devam etti.

Valilik koordinesinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi sakinleri, il protokolü ile bir araya geldi. Semt pazarı alanında düzenlenen halk buluşmasına Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Selami Aydın, diğer kamu kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda il protokolü sorun ve talepleri tek tek dinlerken, ilgili kurum müdürleri de isteklerle ilgili notlar aldı. Aynı zamanda mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ve notlarını alan Vali Erkaya Yırık, halk buluşması uygulamasını sürdürdüklerini belirterek, mahalle ile alakalı taleplere hızlı bir şekilde cevap vereceklerini aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor
Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın başlattığı halk buluşmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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