Elazığ'da Uzlaştırma Bürosu sayesinde çocukların ihtiyaçları karşılandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, kamu davası açılmasına yeterli delil olmasına karşın dava açılmadan yapılan görüşmeler sonucunda taraftarı uzlaştırdı. Uzlaştırma Bürosu yaptığı çalışma ile cezaevinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocukların kişisel bakım malzemelerinin karşılanmasını sağladı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakaret ve tehdit suçlarından yürütülen bir soruşturmada şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olduğu ancak üzerlerine atılı suçların uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya, uzlaştırma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen uzlaştırıcı Fatma Topçu'nun şikayetçi ve şüpheli tarafıyla yaptığı müzakereler sonucunda dosyanın 2 şüphelisiyle dosya müştekisi, şüpheliler tarafından Elazığ Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü olarak bulunan annelerinin yanında kalmakta olan 0-6 yaş grubundaki çocuklara toplam 5 bin lira değerinde kişisel bakım ürünleri temin edilmesi üzerinde uzlaştı. Şüphelilerin, edimlerini yerine getirerek temin ettikleri 5 bin lira değerindeki çocuk pedi, şampuan, pişik kremi, bebek yağı, pudra, sabun ve ıslak mendillerden oluşan çocuk kişisel bakım ürünleri, hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklar için kullanılmak üzere cezaevi idaresine teslim edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Böylece, ceza adalet sisteminde önemli bir yere sahip olan 'Onarıcı Adalet' anlayışının iyi örneklerinden biri olan uzlaştırma kurumu sayesinde hem taraflar arasındaki anlaşmazlık husumete dönüşmeden ortadan kalkmış oldu hem şüpheliler yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtulmuş oldu hem de faydalı bir sosyal sorumluluk örneğine imza atılmış oldu" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa