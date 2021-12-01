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Elazığ'da uyuşturucu satan kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da uyuşturucu satan kişi tutuklandı

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla F.K.'nin (55) adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada satışa hazır 15 gram toz esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.F.K.'nın ifadesinin ardından düzenlenen operasyonda ise 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.


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