Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

23.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:48
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin A.D'nin 'dan Ankara'ya otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşmasının ardından takibe aldığı şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Elazığ-Diyarbakır kara yolunda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 500 gram ele geçirilirken, gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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