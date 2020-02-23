Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin A.D'nin Diyarbakır'dan Ankara'ya otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşmasının ardından takibe aldığı şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Elazığ-Diyarbakır kara yolunda durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 500 gram ele geçirilirken, gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.