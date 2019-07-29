Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiden birinin park halindeki bir aracın altına poşet attığını fark eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve poşette yaptıkları aramada 64 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA