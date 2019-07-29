Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiden birinin park halindeki bir aracın altına poşet attığını fark eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve poşette yaptıkları aramada 64 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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