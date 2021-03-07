Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

07.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:36
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Tunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden çıkan C. S. idaresindeki 23 TC 315 plakalı kamyonet ile 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Muharrem İnce
Magazin Eda Ece Cansu Dere Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Mete Kalkavan Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:45:38. #1.14#
title