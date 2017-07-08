Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı ve iki araç yandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya karayolunun 35. kilometresinde Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Ayaz'ın kullandığı 23 DZ 414 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Demirel'in kullandığı 65 EF 770 plakalı araç çarpıştı.



Çarpışma sonrasında yanmaya başlayan iki otomobili, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Kazada yaralanan sürücülerden biri olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.