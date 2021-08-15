Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H. Ç. idaresindeki 23 FA 493 plakalı Skoda marka otomobil ile Y. P. hakimiyetindeki 23 ABH 866 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak refüje çarpıp durabildi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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