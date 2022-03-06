Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Artvin'den gelerek, tarihi eser kaçıracağı bilgisinin ardından harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu araç, takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 santimetre boyunda Hazreti İsa heykeli ile 1 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Tragger, Güncel, Haberler

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