Elazığ'da Taksi ile Otomobilin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da, bir otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da, bir otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolunun 55'inci kilometresindeki Kovancılar Çaytepe mevkiinde meydana geldi. Yusuf İzzetin Kaya yönetimindeki 23 T 5538 plakalı taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAC 291 otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada, taksi sürücüsü Yusuf İzzetin Kaya ile otomobilde bulunan Hasan Sertkaya ve Ali Düzgün Kavaklı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (1)
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DOLAR VE EURO NEYE GÖRE YÜKSELİR? NEYE GÖRE DÜŞER?BAŞLIĞINDAKİ DOLAR RESMİN DEKİ F NE OLUYORR. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır