Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu - Haberler
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Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Yerel

Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.

Bölgede etkili olan soğuk hava Ağın ilçesinde bir gölü buza çevirdi. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Tektonik olan göl, yer altı kaynağından ve dağdan gelen sularla beslenirken, 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişiyor. Göl aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sülüklü gölün buz tutması kartpostallık bir görüntü oluştururken, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarından en uğrak mekanı haline geldi.

Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu

Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu

Elazığ'da Sülüklü göl buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Son Dakika Haberleri

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