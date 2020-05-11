Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu
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Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da sosyal mesafeli 'sahur halayı' renkli görüntüler oluşturdu
11.05.2020 04:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:40

Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu Kentte her Ramazan ayında gelenek haline gelen sahur halayı bu sefer sosyal mesafeye uyularak çekildi Elazığ'da tur otobüsüyle sahurda sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip sayesinde yıllardır süren sahur halayı...

Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu

Kentte her Ramazan ayında gelenek haline gelen sahur halayı bu sefer sosyal mesafeye uyularak çekildi

ELAZIĞ - Elazığ'da tur otobüsüyle sahurda sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip sayesinde yıllardır süren sahur halayı geleneği bozulmadı, sosyal mesafeye uyularak çekildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda belediyenin tur otobüsü davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek gelenek haline gelen sahur davulcularının görevini yaptı. Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak müziğe eşlik etti, her yıl geleneksel hale gelen sahur halayı ise sosyal mesafeye uyularak çekildi. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı.

Yıllardır mahalle geleneği olan sahur halayını yaptıklarını ifade eden Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, "Korona virüsünden dolayı bu yıl yapamamıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle sokaklarında belediyenin bize verdiği otobüsle gezdik. Vatandaşlar bizlere balkonlarında eşlik etti. Bir nebzede olsa bugün insanlar neşelendi. Bu anlamlı günde anneler günün münasebetiyle de onlara armağan olsun. Yaşlılarımız dışarı çıkamıyordu. Onlar için güzel bir neşe oldu" dedi.

Dünyayı saran bir virüsle mücadele edildiğini aktaran yerel sanatçı Ömer Çöpan ise, "Yüz yıllardır geleneklerimiz var. sahurlarda davullar gelir halaylar çekilirdi. Özlenen bir tablo vardı. 50 gündür dışarıya çıkamayan kişiler vardı.Halayları yan yana oynamayalım araya mesafe koyarak halay çekelim" diye konuştu.

Geçmişten bu güne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirten mahalle sakini Mahmut Döner de "Bu yıl virüsten dolayı bunu kutlayamamıştık. Bizim içimizde kalmıştı. Mahallemiz adına güzel bir etkinlik oldu. Bu geleneği her zaman yapacağız"ifadelerini kullandı.

Elazığ'da sosyal mesafeli 'sahur halayı' renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Manşet

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