Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zülfü Metin Canpolat (38) evine giderken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA