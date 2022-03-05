Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı

MALATYA (İHA) - Elazığ'da seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Malatya Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BA 996 plakalı otomobilin motor kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağa çekerek ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Motor kısmından yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa