Elazığ'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: 1 gözaltı
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Elazığ'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taklit temizlik maddelerinin Elazığ'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan ele geçirildi. Sahte ürünlere el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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