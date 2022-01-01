ELAZIĞ'DA PROTOKOLDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇORBA, YENİ DOĞAN BEBEKLERE ALTIN

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da kent protokolü, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret edip, onlara çorba ikram etti. Vali Ömer Toraman, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya gelen Mehmet Ali ve Zekiye Demirel çiftinin kızına, kendi kızının ismi olan 'Esra' adını verip, altın taktı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız ve Emniyet Müdürü Celal Sel ile birlikte 2022'nin ilk anlarında ziyaretlerde bulundu. Protokol, önce Hankendi bölgesindeki yol kontrol uygulamasında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Protokol üyeleri burada güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, öğretmenevi önündeki alanda çorba ikram etti. Vali Ömer Toraman, daha sonra Elazığ itfaiyesini ziyaret ederek, çalışanların yeni yılını kutladı.

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçen Vali Toraman, burada saat 00.02'de dünyaya gelen Mehmet Ali ve Zekiye Demirel çiftinin kızlarına ailesinin isteği üzerine isim babalığı yaptı, kızının ismi olan Esra adını verdi. Saat 00.05'te dünyaya gelen Mehmedi ve Ayşe Karaduman çiftinin üçüncü çocuğuna ise Vali Ömer Toraman'ın ziyaretinden dolayı Ömer Asaf adı konuldu. Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dünyaya gelen 2 çocuğa hediye olarak altın taktı.

Vali Toraman ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Elazığ, 2020 ve 2021 yılında deprem ve sonrasında zor bir süreç yaşamış bir il. İnşallah depremin meydana getirmiş olduğu yaraları büyük ölçüde sarmış olarak 2022 yılına girdiğimizi düşünüyoruz. 2022 yılında iyi planlayıp en iyi şekilde değerlendirmek için bütün kurum ve kuruluşlarımızla beraber iş birliği ile vazifemizi yerine getirmeye çalışacağız" dedi.