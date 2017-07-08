Elazığ'da Otomobil Nehre Düştü: 5 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucua 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesinin 5. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Can idaresindeki 23 BF 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Murat Nehri'ne düştü.



Kazada, sürücü Can ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.